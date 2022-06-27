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В России занялись вопросом исторического просвещения для младшеклассников

Голикова сообщила о проработке вопроса исторического просвещения для младших классов

Фото: Globallookpress.com

В правительстве занялись проработкой вопроса о включении в образовательные программы младших классов курсов исторического просвещения. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

«В этом же году планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории и обеспечить ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов», — добавила она во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры».

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах начнется историческое просвещение. По его утверждению, с первого класса в предметы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» добавят историческую составляющую.

Позднее начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил о разработке программы еженедельных классных часов, посвященных общественно-политической тематике.

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