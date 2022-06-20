В школах России введут классные часы по общественно-политической тематике

В Кремле сообщили, что в школах введут классные часы по общественно-политической тематике

Для школ России разрабатывается программа еженедельных классных часов, которые будут посвящены общественно-политической тематике. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, его цитирует «Интерфакс».

«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую [неделю] вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми», — сказал Новиков.

Он напомнил, что в России идет конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах — эти люди помогут снять лишнюю нагрузку с педагогов и будут заниматься со школьниками воспитательной работой.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах также начнется историческое просвещение. По его утверждению, историческую составляющую с первого класса добавят в предметы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».