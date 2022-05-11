В начальных классах школ России начнется историческое просвещение

Кравцов анонсировал начало исторического просвещения в начальных классах с 1 сентября

В российских школах в начальных классах с 1 сентября начнется историческое просвещение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

Ведомство с начала нового учебного года также введет киноуроки по историческим темам. Кравцов допустил, что учебники по истории в образовательных учреждениях могут обновить до конца года — в них планируется добавить новейшие события, уточнил он.

1 сентября во всех российских школах также будет введено обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага. Инициативу главы Минпросвещения Кравцова в апреле поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

Позднее поднимать флаг и исполнять гимн в Минпросвещении также предложили в детских лагерях.