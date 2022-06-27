Стали известны подробности взрыва электронной сигареты у 13-летнего россиянина

Взорвавшаяся у 13-летнего россиянина электронная сигарета пролежала несколько дней на жаре

Электронная сигарета, которая взорвалась во рту 13-летнего россиянина в Химках, перед этим пролежала несколько дней на жаре. Подробности инцидента стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным канала, устройство обнаружила бабушка пострадавшего в своем почтовом ящике. Пенсионерка не поняла, для чего оно нужно, и оставила его на террасе, где электронная сигарета и пролежала несколько дней на солнце. Ее нашел внук, забрал и пообещал бабушке вернуть позднее.

После этого и произошел взрыв устройства. По словам очевидцев, звук был слышен на большом расстоянии.

Об инциденте стало известно 27 июля. Электронная сигарета взорвалась прямо во рту 13-летнего школьника во время курения. В результате произошедшего у него порвались губа и нос, а также пострадали кисть правой руки и грудная клетка. На данный момент мальчика госпитализировали.