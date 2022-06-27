Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты

В Подмосковье школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты во рту

В Подмосковье 13-летнему школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты во рту. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел в Химках, в микрорайоне Сходня. Устройство взорвалось у подростка во рту прямо во время курения. Осколки порвали ему губу, нос, повредили кисть правой руки и даже грудную клетку. Россиянина госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Выясняют, где ребенок взял электронную сигарету.

11 мая школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников из-за электронной сигареты.