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Cлучаи взрывов вейпов в момент курения в России объяснили

Сооснователь сети Vape.ru Катаев объяснил взрывы вейпов нарушением работы аккумуляторов
Начало событий в новости Российскому школьнику разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты

Фото: Shutterstock

Взрывы вейпов во время курения объясняются нарушением работы аккумуляторов. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился сооснователь сети Vape.ru Кирилл Катаев. По его словам, именно это могло произойти с электронным испарителем, который взорвался в Московской области.

27 июня стало известно об очередном инциденте с электронной сигаретой — устройство взорвалось рядом с лицом 13-летнего жителя Московской области. Ребенка экстренно госпитализировали. 8 июня аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. В 2018 году в США пострадавший при взрыве вейпа скончался — осколки сигареты повредили его мозг.

Как рассказал специалист, подобные проблемы встречаются не только у вейпов, но у любых электронных устройств, в которых установлены литий-ионные аккумуляторы.

Все дело в аккумуляторе — скорее всего, произошла его разгерметизация, а при контакте с воздухом пошла реакция. Есть видео на YouTube, как взрываются высокотоковые аккумуляторы. И телефоны взрываются в карманах у людей

Кирилл Катаевпредприниматель

Он отметил, что подавляющее большинство компонентов электронных сигарет, в том числе и одноразовых — производятся и собираются в Китае, после чего бесконтрольно ввозятся на территорию России.

«В Россию это отгружается миллионами штук (...) У метро можно любой паленкой торговать. В стране огромное количество нелегальных точек, их (вейпы) можно продавать где угодно, и в Telegram-каналах закрытых, и так далее. (...) Пришли к тому, что продают непонятно что», — пояснил Катаев. Он добавил, что контролю, порой излишнему, подвергается лишь деятельность предпринимателей, которые ведут бизнес легально.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России.

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Валерий Розенберг
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