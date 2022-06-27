Вымогавший деньги у сотрудников ГИБДД оперативник предстанет перед судом

Оперативника в Нижнем Тагиле будут судить за вымогательство денег у сотрудников ГИБДД

Вымогавший деньги у сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила оперативник Управления собственной безопасности (УСБ) МВД предстанет перед судом — он требовал от инспекторов 50 тысяч рублей, в противном случае обещая проблемы по службе. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, в производстве у 36-летнего оперативника УСБ Дениса Резниченко был материал проверки в отношении сотрудников ГИБДД, которая была начата после жалобы на взятку. Резниченко потребовал 50 тысяч от инспекторов, чтобы проверка не закончилась возбуждением уголовного дела.

Эти отношения между правоохранителями стали известны сотрудникам ФСБ и СКР; возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Источник издания уверен, что на поток была поставлена система следующего вида: сотрудники ГИБДД вымогали деньги у водителей, а сотрудники УСБ, в свою очередь, у инспекторов. Также издание отмечает, что внутренняя служебная проверка не выявила никаких нарушений ни у Резниченко, ни у его начальника.

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