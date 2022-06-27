Названы самые востребованные в будущем сферы работы
Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал преувеличением утверждения о том, что ситуация на рынке труда принципиально изменилась. По его словам, сейчас наблюдается перераспределение сотрудников из ушедших из России компаний в другие. В разговоре с «Лентой.ру» рекрутер назвал самые востребованные в будущем отрасли и сферы работы.
«Ситуация на рынке труда в том, что, например, если какая-то компания закрывает свой магазин и увольняет сотрудников, то в любом случае на рынке ритейла не хватает сотрудников на десятки тысяч. И эти люди совершенно точно будут востребованы в других ритейлах, магазинах и сетях. Также можно сказать и про автомобильные заводы, и про многое другое. Сотрудники таких компаний обучены и подготовлены. В том числе они могут иметь подготовку не только в России, но и в других странах», — отметил Валинуров.
Они точно будут востребованы в российских компаниях, которые связаны с импортозамещением
Востребованные отрасли
Во всем мире стоимость продуктов растет, а Россия — это один из крупнейших поставщиков, поэтому одной из растущих отраслей является агробизнес, заявил рекрутер. «В агробизнесе нужны будут сотрудники от топ-менеджеров до рабочих, которые, условно, будут собирать огурцы с грядки. Последних не хватает практически всегда», — сказал он.
Еще одна перспективная отрасль — это, безусловно, IT-бизнес. IT-специалистов сегодня нужно примерно на 20 процентов больше, чем год назад
Пострадавшая отрасль
Карьерный консультант рассказал про отрасль, которая пострадала за последнее время больше всего. «По неожиданной причине количество вакансий в сфере страхования сократилось на 50 процентов. Я думаю, это связано в том числе с тем, что люди больше покупают страховые продукты онлайн, через сайт. Сотрудники, которые лично продают, становятся меньше востребованы. Это связано с изменением бизнес модели, которую используют компании», — добавил Валинуров.
Безработица
Ильгиз Валинуров сообщил и о безработице в России и добавил, что к ее стабилизации и уменьшению могут привести госконтракты, которые будут логичным шагом в условиях профицита бюджета.
официальная безработица в России
«Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист.
Я уверен, что для российских сотрудников любого уровня работа точно найдется
Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать в трудоустройстве россиянам.