Названы самые востребованные в будущем сферы работы

Рекрутер Валинуров: преувеличение говорить, что ситуация на рынке труда сильно изменилась

Рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал преувеличением утверждения о том, что ситуация на рынке труда принципиально изменилась. По его словам, сейчас наблюдается перераспределение сотрудников из ушедших из России компаний в другие. В разговоре с «Лентой.ру» рекрутер назвал самые востребованные в будущем отрасли и сферы работы.

«Ситуация на рынке труда в том, что, например, если какая-то компания закрывает свой магазин и увольняет сотрудников, то в любом случае на рынке ритейла не хватает сотрудников на десятки тысяч. И эти люди совершенно точно будут востребованы в других ритейлах, магазинах и сетях. Также можно сказать и про автомобильные заводы, и про многое другое. Сотрудники таких компаний обучены и подготовлены. В том числе они могут иметь подготовку не только в России, но и в других странах», — отметил Валинуров.

Они точно будут востребованы в российских компаниях, которые связаны с импортозамещением Ильгиз Валинуров рекрутер

Востребованные отрасли

Во всем мире стоимость продуктов растет, а Россия — это один из крупнейших поставщиков, поэтому одной из растущих отраслей является агробизнес, заявил рекрутер. «В агробизнесе нужны будут сотрудники от топ-менеджеров до рабочих, которые, условно, будут собирать огурцы с грядки. Последних не хватает практически всегда», — сказал он.

Еще одна перспективная отрасль — это, безусловно, IT-бизнес. IT-специалистов сегодня нужно примерно на 20 процентов больше, чем год назад Ильгиз Валинуров рекрутер

Пострадавшая отрасль

Карьерный консультант рассказал про отрасль, которая пострадала за последнее время больше всего. «По неожиданной причине количество вакансий в сфере страхования сократилось на 50 процентов. Я думаю, это связано в том числе с тем, что люди больше покупают страховые продукты онлайн, через сайт. Сотрудники, которые лично продают, становятся меньше востребованы. Это связано с изменением бизнес модели, которую используют компании», — добавил Валинуров.

Безработица

Ильгиз Валинуров сообщил и о безработице в России и добавил, что к ее стабилизации и уменьшению могут привести госконтракты, которые будут логичным шагом в условиях профицита бюджета.

4 процента официальная безработица в России

«Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист.

Я уверен, что для российских сотрудников любого уровня работа точно найдется Ильгиз Валинуров рекрутер

Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать в трудоустройстве россиянам.