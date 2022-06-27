Аналитик высказался о способности Германии делиться газом из своих запасов

Аналитик ФНЭБ Юшков запасов газа в Германии хватит максимум на два с половиной месяца

Заявление Германии о помощи другим странам при нехватке газа нужно расценивать только с точки зрения политики. Если Россия прекратит поставки газа, то и самой Германии своих запасов хватит на непродолжительный период, убежден эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он озвучил сроки, на который Германии хватит своих запасов.

На сколько хватит запасов?

Германия решила делиться топливом с соседними государствами Евросоюза, заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек перед заседанием Совета ЕС по энергетике в Люксембурге.

Проблема в том, что если из России перестанет поступать в Европу газ, то начнется жесточайший дефицит. И самой Германии не хватит своих накопленных объемов Игорь Юшков аналитик

«Сами немцы оценивают, что если Германия отключится от поставок газа во время отопительного сезона, то они смогут прожить на запасах два с половиной месяца при средней не морозной зиме и при условии, что к началу отопительного сезона подземные хранилища будут заполнены на 100 процентов. Но как правило, Германия входит в отопительный сезон с 70-80 процентами заполненных хранилищ», — заявил Юшков.

Если Германия сможет накопить на 70-80 процентов, то запасов может хватить на 2 месяца только на себя. Если же делиться с соседями, то на месяц, а может, и меньше — период будет измеряться неделями Игорь Юшков аналитик

Только политика

Игорь Юшков уверен, что заявление Германии нужно расценивать как политический жест, а не как реальную помощь.

«Если речь зайдет о том, что зимой будет жесточайший дефицит газа и встанет вопрос, что есть риск срыва отопительного сезона — люди будут замерзать, тогда, конечно, мы увидим введение запретов на экспорт газа, чтобы он оставался внутри страны. Ни о какой солидарности речь не пойдет», — объяснил эксперт.

К экономической реальности заявление никакого отношения не имеет Игорь Юшков аналитик

Торговля без запретов

Аналитик отметил, что сейчас нет ограничений и запретов у европейских компаний торговать между странами. Наоборот, стимулировалась продажа между странами Евросоюза.

«Евросоюз десятилетиями выстраивал такую энергетическую политику, которая способствовала свободным перетокам газа между странами Европы и, наоборот, поощрялось, если ты туда-сюда его можешь продавать», — сказал он.

23 июня Роберт Хабек заявил, что ФРГ сталкивается с газовым кризисом, а жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также Хабек объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.

Решение Берлина объясняется снижением объема поставок газа по «Северному потоку», которые, по утверждению российского «Газпрома», обусловлены технической проблемой: невозможностью вернуть из ремонта нужное оборудование. В Германии при этом указывали, что видят в ситуации политическую подоплеку.