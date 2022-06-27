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Голикова назвала глупой попытку отмены Западом русской культуры

Голикова заявила, что попытка отмены русской культуры на Западе является глупой

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Попытка отмены русской культуры странами Запада является глупой затеей. Так антироссийские настроения в культурной сфере назвала вице-премьер России Татьяна Голикова на открытии выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ имени Пушкина, ее слова передает ТАСС.

«Сегодня, к сожалению, ряд западных стран пытается отменить русскую культуру и российское искусство, но это глупая и бесполезная затея. Русские композиторы, писатели, художники являются частью мировой культуры», — объяснила она, отметив, что отменить их невозможно.

Также Голикова выразила надежду, что трудные времена пройдут, а Европа «проснется от антироссийского морока».

Ранее итальянский театр оперы и балета «Ла Скала» выступил против отмены русской культуры. Там заявили, что театр откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

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Никита Абрамов
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