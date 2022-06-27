Голикова назвала глупой попытку отмены Западом русской культуры

Голикова заявила, что попытка отмены русской культуры на Западе является глупой

Попытка отмены русской культуры странами Запада является глупой затеей. Так антироссийские настроения в культурной сфере назвала вице-премьер России Татьяна Голикова на открытии выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ имени Пушкина, ее слова передает ТАСС.

«Сегодня, к сожалению, ряд западных стран пытается отменить русскую культуру и российское искусство, но это глупая и бесполезная затея. Русские композиторы, писатели, художники являются частью мировой культуры», — объяснила она, отметив, что отменить их невозможно.

Также Голикова выразила надежду, что трудные времена пройдут, а Европа «проснется от антироссийского морока».

Ранее итальянский театр оперы и балета «Ла Скала» выступил против отмены русской культуры. Там заявили, что театр откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов».