Бывший зампред кабмина Ставрополья получил срок за многомиллионные взятки

Суд дал бывшему зампреду кабмина Ставрополья девять лет колонии за многомиллионные взятки

Бывший зампред кабмина Ставрополья Александр Золотарев получил срок за многомиллионные взятки — суд дал ему девять лет колонии строгого режима. Следствие полагает, что россиянин получил более 63 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации строительных контрактов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет о строительстве трех объектов медицинских учреждений в городе Ставрополе. Золотарев получал деньги за свои незаконные услуги как минимум пять раз, потому под суд он пошел по пяти эпизодам статьи «Получение взятки» УК РФ.

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