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Бывший зампред кабмина Ставрополья получил срок за многомиллионные взятки

Суд дал бывшему зампреду кабмина Ставрополья девять лет колонии за многомиллионные взятки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший зампред кабмина Ставрополья Александр Золотарев получил срок за многомиллионные взятки — суд дал ему девять лет колонии строгого режима. Следствие полагает, что россиянин получил более 63 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации строительных контрактов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет о строительстве трех объектов медицинских учреждений в городе Ставрополе. Золотарев получал деньги за свои незаконные услуги как минимум пять раз, потому под суд он пошел по пяти эпизодам статьи «Получение взятки» УК РФ.

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