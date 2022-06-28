Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Казахстане рассказали о снижении активности по пилотируемым пускам России

Казахстанский министр Мусин в августе обсудит с Рогозиным ситуацию вокруг Байконура

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Проект модернизации «Гагаринского старта» приостановлен из-за отсутствия третьего инвестора и снижения активности пилотируемых пусков России. Слова министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина передает ТАСС.

Как отметил чиновник, сложившуюся вокруг Байконура ситуацию он планирует в августе обсудить с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. «Арабские Эмираты согласие не дали, мы сейчас в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено», — сказал министр.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021

В апреле Рогозин заявил, что «Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в Казахстане, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос, поскольку «наши надежды на то, что в триумвирате Россия — Казахстан — ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом».

За последние полвека с площадки №1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Украина впервые применила американскую РСЗО HIMARS
Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово
Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов
В России оштрафовали популярный фотохостинг
Бывший президент Молдавии опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом
Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»
В ЛНР отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО
В Госдуме рассказали о сдавшихся в плен украинских военных
Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.