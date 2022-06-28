В Казахстане рассказали о снижении активности по пилотируемым пускам России

Казахстанский министр Мусин в августе обсудит с Рогозиным ситуацию вокруг Байконура

Проект модернизации «Гагаринского старта» приостановлен из-за отсутствия третьего инвестора и снижения активности пилотируемых пусков России. Слова министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина передает ТАСС.

Как отметил чиновник, сложившуюся вокруг Байконура ситуацию он планирует в августе обсудить с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. «Арабские Эмираты согласие не дали, мы сейчас в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено», — сказал министр.

В апреле Рогозин заявил, что «Роскосмос» пока не будет восстанавливать «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в Казахстане, с которого впервые в мире советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток» отправился в космос, поскольку «наши надежды на то, что в триумвирате Россия — Казахстан — ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом».

За последние полвека с площадки №1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.