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Российская колония решила закупить два водных банана вместо одного

Исправительная колония в Башкортостане решила закупить два водных банана вместо одного

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Исправительная колония №7 в Мелеузе Республики Башкортостан решила закупить два водных банана вместо одного; предыдущее объявление на электронной площадке для госзакупок о приобретении одного банана было удалено. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает РБК.

По данным издания, тендер размещен на электронной площадке для госзакупок «Березка». Российская колония хочет купить два шестиместных плавательных средства вместо одного. Максимальная цена при этом уменьшилась на 16,6 тысячи рублей, до 116,3 тысячи. В описании закупки банан фигурирует как надувной буксируемый шестиместный водный аттракцион для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за ФКУ ИК-7 УФСИН России. Аттракцион нужен «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

Ранее сообщалось, что колония в Мелеузе планирует приобрести водный банан для катания: за «водный банан буксируемый» представители колонии готовы были заплатить не более 132 тысяч рублей.

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