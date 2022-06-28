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Германии предсказали падение экономики при остановке поставок газа из России

Bild: экономика Германии упадет на 12,5 процента при прекращении поставок газа из России

Фото: Michael Sohn / AP

Внезапное прекращение поставок газа из России в Германию чревато падением экономики ФРГ на 12,5 процента и потерей 5,6 миллиона рабочих мест по всей стране. В общей сложности в 2022 году Германия может понести убытки на сумму 193 миллиардов евро за полгода. Соответствующие оценки приводит газета Bild со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики.

«Зависимость немецкой экономики от российского газа недооценивалась», — рассказал Михаэль Бемер, представитель компании Prognos AG, которая подготовила исследование для объединения. Согласно исследованию, остановка поставок газа в регион принесет многомиллиардные убытки ряду отраслей. Так, стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность потеряют в совокупности 49 миллиардов евро.

Отсутствие топлива также повлияет на цепочки поставок и производства в других отраслях и принесет убытки в размере 144 миллиарда евро во второй половине 2022 года. Бемер отметил, что при такой ситуации Германия «соскользнет в глубокую рецессию».

В начале июня Центробанк Испании оценил потери от прекращения импорта энергоносителей из России для всей Европы. По его прогнозам, Евросоюз столкнется со спадом ВВП на 2,5-4,2 процента. Регулятор уточнил, что приостановка импорта нефтепродуктов окажет на страны меньшее влияние, чем нарушение поставок природного газа и угля. Больше всего остановка поставок ударит по крупнейшим экономикам Еврозоны и странам Восточной Европы. Так, ВВП Германии снизится на 1,9-3,4 процента, Италии — на 2,3-3,9 процента, Франции — на 1,2-2 процента, а Испании — на 0,8-1,4 процента.

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Платон Щукин
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