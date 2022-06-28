Германия захотела заменить российский газ канадским

Германия хочет импортировать сжиженный природный газ из Канады

Канцлер Германии Олаф Шольц использовал встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить более тесные энергетические связи, пишет Bloomberg.

Германия хочет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Канады, чтобы заменить российский газ, от которого она по-прежнему зависит более чем на треть от своего импорта. Германия и Канада обсуждают варианты строительства терминала СПГ на восточном побережье Канады для экспорта в Европу.

Канада является одним из крупнейших в мире производителей природного газа, но у нее есть недостаток инфраструктуры. Строительство нового СПГ-терминала может занять десятилетие и, вероятно, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны экологических групп. Однако есть терминал, принадлежащий испанской фирме Repsol SA , который можно относительно быстро преобразовать в экспортный, отметило издание.

23 июня министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ сталкивается с газовым кризисом, а жители и предприятия должны сократить потребление газа — «сейчас, летом, а затем и зимой». Также он объявил о начале второй из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.