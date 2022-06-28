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НАСА запустило к Луне аппарат Capstone

В НАСА запустили аппарат Capstone в рамках первого этапа миссии Artemis

Фото: Rocket Lab

Аппарат НАСА Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) стартовал 28 июня с космодрома Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Изначально запуск ракеты должен был произойти в понедельник, 27 июня, однако его решили отложить для более тщательной проверки систем. Об этом стало известно из прямого эфира на официальном сайте организации.

Запуск Capstone происходит в рамках миссии Artemis, которая нацелена на высадку астронавтов на Луну. Программа состоит из трех этапов: отправка в космическое пространство ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion; облет вокруг Луны в 2023 году с экипажем на борту; доставка космонавтов к 2025 году на естественный спутник Земли, а затем их последующая отправка на Марс в середине 2030-х годов.

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Задачи Capstone состоят в расчете орбиты для будущей станции Gateway. Аппарат весит примерно 25 килограммов и должен достигнуть целевой точки в течение трех месяцев, а затем летать вокруг орбиты Луны (полный оборот устройство будет производить за семь дней) около полугода.

Изначальный старт Capstone был запланирован в период с 31 мая по 22 июня. Но сотрудники НАСА приняли решение о переносе запуска: сначала на 27 июня, а затем и на 28 июня из-за «окончательной проверки систем».

Синдром отмены: Россия


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Елена Апазиди
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