Домашний кот прогнал в несколько раз превосходящего его по размерам медведя

Global News: в Канаде отважный кот прогнал медведя на глазах у хозяина

Отважный домашний кот из канадского города Норт-Ванкувер на глазах у хозяина прогнал медведя-барибала, превосходящего его по размерам в несколько раз. Об этом сообщает Global News.

Двухлетний бенгальский кот по кличке Тигра давал отпор окрестным собакам, дрался с другим местным котом по кличке Таз и даже воровал курицу из кухни. Но недавно его поведение поразило даже хозяев — братьев Гэвина и Кэмерона Старрок.

Гэвин рассказал, что заметил рядом с котом медведя. Тигра находился менее чем в полуметре от дикого животного и вел себя бесстрашно. «Я перепугался, думаю — боже мой, медведь сейчас съест моего кота», — вспоминает канадец. Он позвал питомца, но тот его не послушал. Тогда Гэвин достал телефон и начал снимать происходящее на видео.

На записи слышно, как мужчина за кадром повторяет: «Тигра, иди сюда. Тигра!» Кот не обращает внимания на уговоры, выгибает спину и идет прямо на медведя. Тот разворачивается и пускается наутек, а кот бросается за ним.

По словам Кэмерона, он не поверил своим глазам, когда увидел, что кот гонится за медведем. Впрочем, по его словам, это не первый случай, когда Тигра чудом избежал гибели. «У него была болезнь, которая называется "инфекционный перитонит кошек", — утверждает он. — А это практически смертный приговор».

Ранее сообщалось, что в Якутии черный домашний кот по кличке Вася дал отпор дикому медведю и прогнал зверя от лагеря, который разбили его хозяева. Медведь несколько раз замахнулся лапой на противника и угрожающе вставал на задние лапы, однако в итоге решил не вступать в схватку с храбрым котом и ушел обратно в лес.