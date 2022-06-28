Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

«Инком-Недвижимость»: минимальная арендная ставка в Москве упала до 20 тыс. руб. в месяц

В июне 2022 года самая минимальная арендная ставка в старых границах Москвы упала на 20 процентов — до 20 тысяч рублей в месяц. Стоимость наиболее доступных съемных квартир в столице раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Такой бюджет позволит арендовать малогабаритную «однушку» площадью 11 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме в Кузьминках на Волжском бульваре, в пяти минутах пешком от станции метро «Волжская». Отмечается, что квартира оборудована всей необходимой мебелью и техникой.

Второе место среди самых дешевых вариантов съемного жилья заняла «однушка» площадью 33 квадратных метра в Выхино — этот объект сдают за 23 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена в панельной пятиэтажке в десяти минутах ходьбы от станции метро «Рязанский проспект». По словам владельцев, объект сдается впервые, обладает хорошим ремонтом и всем необходимым для проживания.

Третье место в рейтинге занимает однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра в районе Измайлово — ее можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Жилье также располагает всей нужной мебелью и техникой, а дом находится в минуте ходьбы от станции метро «Измайловская».

В пятерку дешевых вариантов съемного жилья также вошли «однушки» площадью 35 квадратных метров в районе Теплый стан за 26 тысяч рублей в месяц и квартира площадью 38 квадратных метро в районе Чертаново Центральное за 27 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики компании Est-a-Tet выяснили, что самый дешевый пентхаус в Москве можно купить за 16,9 миллиона рублей. Такой бюджет позволит приобрести двухуровневую квартиру площадью 75 квадратных метров в комплексе апартаментов «Нахимов» в Черемушках.