Названа стоимость самого дешевого пентхауса в Москве

Est-a-Tet: самый дешевый пентхаус в Москве можно купить за 16,9 миллиона рублей

Самый дешевый пентхаус в Москве можно купить за 16,9 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступных двухуровневых квартир столицы назвали аналитики компании Est-a-Tet в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об объекте площадью 75 квадратных метров в комплексе апартаментов «Нахимов» в Черемушках. Если рассматривать пентхаусы по стоимости квадратного метра, то самым доступным вариантом специалисты назвали двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом в Новой Москве в поселении Первомайское. Лот площадью 165 квадратных метров оценили в 20 миллионов рублей (121,2 тысячи рублей за «квадрат»).

В Est-a-Tet отметили, что пять лет назад самый дешевый пентхаус в столице можно было приобрести за 15,8 миллиона рублей — это был лот площадью 46 квадратных метров в комплексе апартаментов «Парк Мира» в Алексеевском районе.

При этом самые дорогие двухуровневые объекты в столице, по оценкам аналитиков, стоят более двух миллиардов рублей. Один из таких вариантов находится в башне «Федерация» комплекса «Москва Сити». Пентхаус площадью 2180 квадратных метров оценили в 2,6 миллиарда рублей. Среди особенностей жилья эксперты указали потолки высотой 14 метров, стеклянную крышу и личные лифты.

Другой вариант находится в ЖК «Гранатный Палас» в Пресненском районе. Объект площадью 952 квадратных метра обладает свободной планировкой, выходящими на четыре стороны окнами и четырьмя личными парковочными местами. Владельцы оценили квартиру в 2,2 миллиарда рублей. В 2017 году, по данным Est-a-Tet, самый дорогой пентхаус в Москве продавали за 1,84 миллиарда рублей — это был лот площадью 589 квадратных метров в ЖК Nabokov в Хамовниках.

В феврале 2022 года самый дорогой пентхаус в старых границах столицы стоил 3,2 миллиарда рублей, а самый дешевый — 30,3 миллиона рублей. Тогда на рынке новостроек Москвы нашли 45 предложений такой категории в проектах бизнес-класса, премиального и элитного сегментов.