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Названа цена самого дорогого пентхауса в Москве

Стоимость самого дорогого пентхауса составляет 3,2 миллиарда рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На рынке новостроек Старой Москвы пентхаусы предлагаются в 45 проектах бизнес-класса, премиального и элитного сегментов. Аналитики риелторской компании «Метриум» назвали цены на самые дешевые и самые дорогие варианты, сообщает РБК.

Стоимость самого дорогого пентхауса составляет 3,2 миллиарда рублей, а самого дешевого — 30,3 миллиона рублей. Пентхаусы бизнес-класса по наиболее высоким ценам продаются в жилом комплексе West Garden. Средняя цена квадратного метра составляет 647,5 тысячи рублей. На втором месте находится ЖК «Остров», где «квадрат» обойдется в 580,9 тысячи рублей. Третью позицию занял ЖК Eniteo со средней стоимостью «квадрата» в 367,4 тысячи рублей.

Среди премиальных пентхаусов лидером по стоимости стал ЖК Lumin, где средняя цена «квадрата» достигает 1,37 миллиона рублей. Далее следуют ЖК «Долгоруковская 25» и ЖК Lucky: средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 1,34 и 1,29 миллиона рублей.

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В сегменте элитных пентхаусов наибольшая цена квадратного метра составляет 5,15 миллиона рублей — жилье располагается в ЖК Carré Blanc. На втором месте — ЖК «Малая Бронная 15» со стоимостью «квадрата» в 3,74 миллиона рублей. Третье место занимает ЖК «Симфония набережных» — «квадрат» здесь обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Ранее в январе стали известны имена владельцев самых дорогих квартир в Москве — ими стали Ольга Михельсон, Анвар Абдуллаев и Дмитрий Десятников. Самым дорогим объектом оказался пентхаус на седьмом этаже в жилом комплексе «Пречистенка 13». Квадратный метр жилья обошелся владельцу в 2,1 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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