Названы имена владельцев самых дорогих квартир в Москве

В 2021 году владельцами самых дорогих квартир в Москве стали Ольга Михельсон, Анвар Абдуллаев и Дмитрий Десятников. Такие имена в своем исследовании назвала газета «Ведомости», проанализировав данные Росреестра.

Аналитики составили рейтинг самого дорогого жилья на первичном и вторичном рынках, с которым в 2021 году проводились сделки. Самым дорогим объектом оказался пентхаус на седьмом этаже в жилом комплексе «Пречистенка 13». Квадратный метр в доме стоит 2,1 миллиона рублей. Владельцем жилья указана Ольга Михельсон, до нее им был Леонид Михельсон — так же зовут одного из главных акционеров газовой компании «Новатэк».

На второй строчке рейтинга оказался пентхаус площадью 508 квадратных метров в здании гостиницы «Украина». С мая 2021 года объект принадлежит Анвару Абдуллаеву. На данный момент квартиру выставили на продажу за 1,7 миллиарда рублей. В топ-3 списка оказалась квартира в 440 квадратных метров в комплексе «Гранатный палас» в Пресненском районе столицы. Он находится в собственности у Дмитрия Десятникова. «Квадрат» жилья в комплексе оценивается больше, чем в 2,8 миллиона рублей.

Ранее эксперты агентства Skolkovo Realty назвали районы Москвы с ультрадорогими квартирами на январь 2022 года. Большинство подобных объектов нашлось в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. Вторую строчку рейтинга занял Западный административный округ (ЗАО).