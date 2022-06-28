Мошенник попытался выманить у мужчины крупную сумму и попался на безграмотности

The Mirror: безграмотный мошенник попытался обмануть врача и потерпел фиаско

Мошенник попытался выманить у врача из Австралии крупную сумму денег под видом его сына и потерпел фиаско из-за безграмотности. Об этом сообщает The Mirror.

Иммунолог Алан Бакстер получил в WhatsApp сообщение, написанное якобы от имени его сына. «Привет, пап. Это мой временный номер. Я пользуюсь старым телефоном, пока не починят новый», — говорилось в нем. Из следующего сообщения следовало, что сыну срочно нужны деньги.

Мужчина уже собирался перевести требуемые мошенником пять тысяч австралийских долларов (184,4 тысячи рублей), но злоумышленник попался после того, как его выдала плохая пунктуация. «Мой сын — преподаватель английского языка, поэтому низкий уровень грамотности и нехватка точек в конце предложений показались мне подозрительными. Я сообщил о попытке обмана в службу поддержки банка, но мне заявили, что мошенничество не связано с их деятельностью и они ничего не могут сделать», — рассказал австралиец.

По словам иммунолога, сотрудник банка даже отказался записать данные банковского счета мошенника.

Тогда мужчина написал о произошедшем в соцсетях. После этого представитель банка в комментариях сообщил, что все же направил информацию в отдел безопасности. Позже австралийцу сообщили, что наложили ограничения на мошеннический счет, но от дальнейших комментариев отказались, так как ведется расследование.

В комментариях к постам Бакстера пользователи рассказали, что получали похожие мошеннические сообщения, в которых к ним обращались как к матери или отцу.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала жертвой мошенника, перевела ему крупную сумму, а потом помогла разоблачить и отправить его в тюрьму. Мужчина признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен судом Ноттингема к четырем годам тюремного заключения.