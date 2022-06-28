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Мошенник попытался выманить у мужчины крупную сумму и попался на безграмотности

The Mirror: безграмотный мошенник попытался обмануть врача и потерпел фиаско

Фото: Asterfolio / Unsplash

Мошенник попытался выманить у врача из Австралии крупную сумму денег под видом его сына и потерпел фиаско из-за безграмотности. Об этом сообщает The Mirror.

Иммунолог Алан Бакстер получил в WhatsApp сообщение, написанное якобы от имени его сына. «Привет, пап. Это мой временный номер. Я пользуюсь старым телефоном, пока не починят новый», — говорилось в нем. Из следующего сообщения следовало, что сыну срочно нужны деньги.

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Мужчина уже собирался перевести требуемые мошенником пять тысяч австралийских долларов (184,4 тысячи рублей), но злоумышленник попался после того, как его выдала плохая пунктуация. «Мой сын — преподаватель английского языка, поэтому низкий уровень грамотности и нехватка точек в конце предложений показались мне подозрительными. Я сообщил о попытке обмана в службу поддержки банка, но мне заявили, что мошенничество не связано с их деятельностью и они ничего не могут сделать», — рассказал австралиец.

По словам иммунолога, сотрудник банка даже отказался записать данные банковского счета мошенника.

Тогда мужчина написал о произошедшем в соцсетях. После этого представитель банка в комментариях сообщил, что все же направил информацию в отдел безопасности. Позже австралийцу сообщили, что наложили ограничения на мошеннический счет, но от дальнейших комментариев отказались, так как ведется расследование.

В комментариях к постам Бакстера пользователи рассказали, что получали похожие мошеннические сообщения, в которых к ним обращались как к матери или отцу.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала жертвой мошенника, перевела ему крупную сумму, а потом помогла разоблачить и отправить его в тюрьму. Мужчина признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен судом Ноттингема к четырем годам тюремного заключения.

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Алиса Дмитриева
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