Фермеры устроили протест с коровами в европейской стране

Нидерландские фермеры устроили протест с коровами в ответ на ограничение выбросов азота

Нидерландские фермеры устроили необычный протест у здания парламента в ответ на планы правительства ввести ограничение на выбросы азота. Протестующие привели с собой коров, угрожая убить животных, если закон вступит в силу, сообщает Bloomberg.

Основными источниками выбросов азота в атмосферу являются крупный рогатый скот и использование удобрений. Нидерланды планируют вдвое сократить объем эмиссии к 2030 году, что оставит некоторых фермеров без работы. Сотни недовольных собрались в городе Гаага в компании двух коров. «Если меры по сокращению выбросов азота примут, эти леди не попадут сегодня домой — им выдадут билет в одну сторону до скотобойни», — заявил один из участников акции.

Нидерланды являются вторым крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Правительство страны ставит перед собой цель сократить выбросы азота на 95 процентов в некоторых провинциях, чтобы соответствовать требованиям Европейского союза.

Ранее в июне в Новой Зеландии заявили о планах взимать плату с фермеров за выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве. С 2025 года владельцам скота придется платить за отрыжку овец и коров.