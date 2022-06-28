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Опубликованы неизвестные документы об украинских националистах

УФСБ Приморья опубликовало неизвестные документы о националистах из Украины в 1930-х годах

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

РИА Новости во вторник, 28 июня, опубликовало ранее неизвестные документы о деятельности бежавших из Украины националистов в 1930-х годах в оккупированной японцами Маньчжурии, где они вели подрывную деятельность и пропаганду против советской власти.

Из рассекреченных УФСБ по Приморью документов следует, что радикалы вынашивали планы реванша путем использования против СССР вооруженных методов борьбы. Их деятельность контролировала японская разведка.

Так,в Маньчжурии появилась так называемая «Украинская национальная колония» (УНК) — антисоветская организация, основной задачей которой стала активная борьба против СССР, в целях пропаганды она выпускала журнал «Дальний Восток».

УНК не смогла осуществить свои планы благодаря разгрому японской группировки войск Красной армией в 1945 году. Советские спецслужбы арестовали активистов УНК, по приговору суда их отправили в лагеря. Уже во времена современной России им было отказано в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.

В апреле Министерство обороны России рассекретило материалы о зверствах националистов в годы Великой Отечественной войны. Среди материалов — донесения военного прокурора 61-й армии, в которых описываются одиночные убийства и массовые расстрелы граждан националистами, в том числе находящимися на службе у фашистской Германии.

Ударная волна


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Марина Совина
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