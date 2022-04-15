Минобороны показало материалы о зверствах националистов на Украине в годы войны

МО РФ показало документы о зверствах националистов Украины в Великой Отечественной войне

Министерство обороны России рассекретило материалы о зверствах националистов в годы Великой Отечественной войны, они опубликованы на сайте ведомства.

Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам военных преступлений в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев.

Среди материалов — донесения военного прокурора 61-й армии, в которых описываются одиночные убийства и массовые расстрелы граждан националистами, в том числе находящимися на службе у фашистской Германии.

Так, согласно одному из документов, с сентября по декабрь 1943 года произошла жестокая расправа над местными жителями в селе Селец Ровенской области: «Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей».

Ранее, 8 апреля, Минобороны опубликовало документы, которые демонстрируют «жестокость и нечеловеческие методы достижения ложных целей» украинских националистов при освобождении Украинской ССР во время войны и первые послевоенные годы. Ряд материалов описывают ход операций частей Красной армии и органов внутренних дел по выявлению и ликвидации украинских националистических банд.