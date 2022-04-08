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Опубликованы документы о преступлениях националистов на Украине в годы войны

Минобороны РФ опубликовало документы о преступлениях националистов на Украине в годы войны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минообороны РФ в рамках историко-познавательного проекта «Архивы помнят все» опубликовало на своем сайте документы, свидетельствующие о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Согласно сообщению ведомства, рассекреченные документы демонстрируют «жестокость и нечеловеческие методы достижения ложных целей» украинских националистов при освобождении Украинской ССР во время войны и первые послевоенные годы. Ряд материалов описывают ход операций частей Красной армии и органов внутренних дел по выявлению и ликвидации украинских националистических банд.

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Среди документов есть справка политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года, которая свидетельствует о том, что чрезвычайная жестокость националистов объясняется не только их зачастую неустойчивым психическим состоянием, но и политической программой, реализуемой исключительно террором.

Документы свидетельствуют об убийствах родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев, жестоких пытках. Особое место в опубликованных материалах раздела отведено операциям по ликвидации остатков националистических банд.

В марте Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный проект «Архивы помнят все…», посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. Как отметили в военном ведомстве, публикация документов «направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа».

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Марина Совина
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