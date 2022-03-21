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В России рассекретили архивы о преступлениях украинских националистов

Минобороны России запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы войны

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России запустило на своем сайте исторический мультимедийный проект «Архивы помнят все…», посвященный доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

Расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков и украинских карателей на оккупированной территории Советской Украины начинались сразу же по освобождению населенных пунктов Красной Армией. Рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о многочисленных фактах геноцида советского мирного населения: издевательствах, грабежах и массовых убийствах.

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Как отметили в Минобороны, публикация документов «направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа».

Ранее Ростовский областной суд признал действия немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Суд пришел к выводам, что в период войны на территории Ростовской области нацистские оккупанты и их пособники совершали различные преступления в отношении не менее 180 тысяч советских граждан и не менее 200 тысяч военнопленных. Это были военные преступления, преступления против человечества, геноцид славян и иных национальностей и этнических групп.

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Марина Совина
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