Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны

Действия немцев в Ростовской области в ВОВ признаны военными преступлениями и геноцидом

Ростовский областной суд признал действия немецких захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд пришел к выводам, что в период ВОВ на территории Ростовской области нацистские оккупанты и их пособники совершали различные преступления в отношении не менее 180 тысяч советских граждан и не менее 200 тысяч военнопленных. Это были военные преступления, преступления против человечества, геноцид славян и иных национальностей и этнических групп.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил подчиненным проверить факты создания биологического оружия на Украине. При подтверждении сведений он потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления.