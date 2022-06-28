Глава Евросовета поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава Евросовета Мишель поддержал подписание меморандума Турцией, Финляндией и Швецией

Глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поддержав подписание трехстороннего меморандума между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки в Мадриде.

«Приветствую подписание трехстороннего меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией, открывающего путь в НАТО для Финляндии и Швеции. Единая НАТО обеспечит безопасность для нашего населения и будет способствовать расширению сотрудничества с ЕС», — написал Мишель.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит. Он отметил, что обе страны, которые претендуют на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.