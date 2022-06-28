Производство аккумуляторов ускорили

Patterns: нейросеть сократила время тестирования аккумуляторов на 75 процентов

Американские ученые создали технологию, которая позволяет оперативно закончить тестирование аккумулятора перед его производством. Исследование было опубликовано в журнале Patterns.

Технология разработана специалистами з Мичиганского университета (США). По их словам, обычно тестирование аккумуляторов на долговечность может занять несколько месяцев. Однако данный процесс можно ускорить с помощью нейросетей. Созданная учеными система сокращает время тестирования батарей на 75 процентов. В свою очередь, это помогает увеличить темпы производства аккумуляторов.

«Наш подход не только сокращает время тестирования, но и помогает создать лучшие проекты», — отметил автор исследования Вей Лу. Обученная учеными нейросеть располагает данными о работе разного рода аккумуляторов, а также имеет информацию о паттернах поведения батарей. Если на этапе тестирования конкретный аккумулятор продемонстрирует признаки устройств, которые в будущем могут выйти из строя, то нейросеть забракует заготовку.

«Эту систему можно настроить так, чтобы она стала более эффективной, если включить модель прогнозирования производительности», — отметил ученый Чанъю Денг. По словам специалистов, тестирование каждой конфигурации аккумулятора обычно требует полной зарядки и разрядки аккумулятора — до 1000 раз, чтобы сымитировать использование батареи в течение 10 лет. Нейросеть помогает ускорить процесс по меньшей мере в четыре раза.

В начале мая специалисты Аргоннской национальной лаборатории (ANL) сообщили, что обучили нейросеть предсказывать, как быстро тот или иной аккумулятор выйдет из строя. Авторы отметили, что с помощью машинного обучения можно спрогнозировать поведение той или иной батареи спустя 1000 циклов зарядки.