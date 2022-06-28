Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Производство аккумуляторов ускорили

Patterns: нейросеть сократила время тестирования аккумуляторов на 75 процентов

Фото: Shutterstock

Американские ученые создали технологию, которая позволяет оперативно закончить тестирование аккумулятора перед его производством. Исследование было опубликовано в журнале Patterns.

Технология разработана специалистами з Мичиганского университета (США). По их словам, обычно тестирование аккумуляторов на долговечность может занять несколько месяцев. Однако данный процесс можно ускорить с помощью нейросетей. Созданная учеными система сокращает время тестирования батарей на 75 процентов. В свою очередь, это помогает увеличить темпы производства аккумуляторов.

«Наш подход не только сокращает время тестирования, но и помогает создать лучшие проекты», — отметил автор исследования Вей Лу. Обученная учеными нейросеть располагает данными о работе разного рода аккумуляторов, а также имеет информацию о паттернах поведения батарей. Если на этапе тестирования конкретный аккумулятор продемонстрирует признаки устройств, которые в будущем могут выйти из строя, то нейросеть забракует заготовку.

«Эту систему можно настроить так, чтобы она стала более эффективной, если включить модель прогнозирования производительности», — отметил ученый Чанъю Денг. По словам специалистов, тестирование каждой конфигурации аккумулятора обычно требует полной зарядки и разрядки аккумулятора — до 1000 раз, чтобы сымитировать использование батареи в течение 10 лет. Нейросеть помогает ускорить процесс по меньшей мере в четыре раза.

В начале мая специалисты Аргоннской национальной лаборатории (ANL) сообщили, что обучили нейросеть предсказывать, как быстро тот или иной аккумулятор выйдет из строя. Авторы отметили, что с помощью машинного обучения можно спрогнозировать поведение той или иной батареи спустя 1000 циклов зарядки.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности высылки российских дипломатов из Болгарии
Жена игрока «Спартака» оказалась против его возвращения в Россию
Бывшего следователя осудили за взятку от сотрудника колонии
Популярный блогер рассказал о своих доходах после блокировки соцсетей
«Большая семерка» придумала способ избежать «зеленых войн»
Вуди Аллен допустил завершение карьеры
Страны из «Большой двадцатки» назвали перспективными членами БРИКС
Рекордсмен по количеству тату и пирсинга показал старые фото без модификаций
Россиянина осудят за нападение на полицейского и угрозы убийством ребенку
Власти Крыма раскрыли число пострадавших из-за подтоплений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.