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Марк Фейгин оспорил статус иноагента

Марк Фейгин оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Экс-адвокат Марк Фейгин (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Фейгин потребовал отменить решение о признании его иностранным агентом. Соответствующий иск он подал к Министерству юстиции.

Минюст включил Фейгина и еще пятерых человек, включая рэпера Face, в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля. В комментарии РБК он допустил, что может обжаловать это решение. «У меня есть адвокат в России, и он будет этим заниматься», — добавил Фейгин. Кроме того, он заявил, что не намерен размещать в своих публикациях маркировки иноагента.

Ранее статус СМИ-иноагента оспорил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Однако Черемушкинский суд Москвы 23 июня признал законным включение главреда ликвидированной радиостанции в реестр иноагентов.

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Денис Савосин
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