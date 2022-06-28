Бывшему главе тюменской ГИБДД дали 4,5 года за взяточничество

Экс-главу тюменской ГИБДД Селюнина осудили на 4,5 года за взятки на 600 тысяч рублей

Ленинский районный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы бывшего главу управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина за взяточничество. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

Мужчина признан виновным по двум частям статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. На него наложен штраф в размере 2,5 миллиона рублей и запрет занимать должности на госслужбе четыре года. Также суд лишил его звания «полковник полиции» и обязал уплатить 543 тысячи рублей в государственный бюджет. Селюнин полностью признал свою вину.

Как сообщалось ранее, летом 2020 года экс-начальник ГИБДД построил беседку с навесом во дворе своего дома на взятки, полученные за прием экзаменов на получение водительских прав. Знакомый попросил его помочь девяти гражданам. Фигурант получил в качестве незаконного вознаграждения телефон и три кондиционера: один был установлен в приемной, а два — дома. Помимо этого, за счет взяток ему был оплачен ремонт автомобиля. Общая сумма подношений превысила 600 тысяч рублей.

По решению суда Селюнин был заключен под стражу. На время следствия было арестовано его имущество на четыре миллиона рублей. 12 октября 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.