В России проведут конкурс по благоустройству исторических центров городов

Ростуризм проведет конкурс по благоустройству исторических центров российских городов

Ростуризм проведет конкурс региональных проектов по благоустройству исторических центров городов. Об этом сообщает «Интерфакс».

На конкурс будут приняты заявки, реализация которых запланирована в 2023 году. Принять участие могут российские муниципальные образования с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, по итогам состязания поддержку, направленную на развитие туристического потенциала, получат 28 проектов.

«Сегодня города — отдельный, самодостаточный туристический продукт, который необходимо адаптировать под запросы современного туриста», — рассказала Догузова и подчеркнула важность создания удобной навигации, смотровых площадок, пространства для отдыха и дизайн-кода для города.

Ранее в городе Чегем в Кабардино-Балкарии заработал стекольный завод, который долгое время находился на масштабной реконструкции. Фабрика остановила свою деятельность в мае 2021 года, после чего власти республики нашли инвесторов, которые в короткий срок модернизировали производство.