В России проведут конкурс по благоустройству исторических центров городов
Ростуризм проведет конкурс региональных проектов по благоустройству исторических центров городов. Об этом сообщает «Интерфакс».
На конкурс будут приняты заявки, реализация которых запланирована в 2023 году. Принять участие могут российские муниципальные образования с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.
По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, по итогам состязания поддержку, направленную на развитие туристического потенциала, получат 28 проектов.
«Сегодня города — отдельный, самодостаточный туристический продукт, который необходимо адаптировать под запросы современного туриста», — рассказала Догузова и подчеркнула важность создания удобной навигации, смотровых площадок, пространства для отдыха и дизайн-кода для города.
Ранее в городе Чегем в Кабардино-Балкарии заработал стекольный завод, который долгое время находился на масштабной реконструкции. Фабрика остановила свою деятельность в мае 2021 года, после чего власти республики нашли инвесторов, которые в короткий срок модернизировали производство.