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В России проведут конкурс по благоустройству исторических центров городов

Ростуризм проведет конкурс по благоустройству исторических центров российских городов
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ростуризм проведет конкурс региональных проектов по благоустройству исторических центров городов. Об этом сообщает «Интерфакс».

На конкурс будут приняты заявки, реализация которых запланирована в 2023 году. Принять участие могут российские муниципальные образования с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, по итогам состязания поддержку, направленную на развитие туристического потенциала, получат 28 проектов.

«Сегодня города — отдельный, самодостаточный туристический продукт, который необходимо адаптировать под запросы современного туриста», — рассказала Догузова и подчеркнула важность создания удобной навигации, смотровых площадок, пространства для отдыха и дизайн-кода для города.

Ранее в городе Чегем в Кабардино-Балкарии заработал стекольный завод, который долгое время находился на масштабной реконструкции. Фабрика остановила свою деятельность в мае 2021 года, после чего власти республики нашли инвесторов, которые в короткий срок модернизировали производство.

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Мария Гейн
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