Бывшего следователя осудили за взятку от сотрудника колонии

Бывшему следователю в Саратове дали девять лет колонии за взятку и провокацию взятки

Бывшему сотруднику Следственного комитета России дали девять лет колонии строгого режима — старшего следователя следственного отдела по Заводскому району Саратова признали виновным в получении взятки и провокации взятки и оштрафовали на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

По данным ведомства, весной 2021 года старший следователь встретился с сотрудником исправительной колонии №7 в Саратовской области и получил от него один миллион рублей. Это была часть взятки, за полученные деньги следователь должен был вынести отказ в возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» УК РФ. Таким образом сотрудники ИК-7 намеревались избежать уголовной ответственности после того, как в колонии погиб заключенный.

Также бывший следователь встречался с прокурором и пытался передать ему 150 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги прокурор должен был при последующей проверке согласиться с отказом от возбуждения уголовного дела, но он не взял деньги.

Сотрудники ФСИН осознавали незаконность происходящего и обратились в ФСБ; силовики впоследствии пресекли незаконную деятельность следователя. Кроме приговора в девять лет, суд запретил фигуранту занимать какие-либо должности на госслужбе в течение шести лет.

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