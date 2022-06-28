Минобороны заявило о точном попадании ракеты с Ка-52 в здание с бойцами ВСУ
Минобороны сообщило о точном попадании в здание с украинскими военными ракеты с Ка-52
Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» точно поразил опорный пункт украинских военных — управляемая ракета «Вихрь» влетела в ворота здания. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.
О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.