Российские войска ударили по заводу «Артем» в Киеве

Минобороны России сообщило об ударе четырьмя ракетами по заводу «Артем» в Киеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили четырьмя высокоточными ракетами по заводу «Артем» в Киеве. Об этом в понедельник, 27 июня, журналистам сообщило Минобороны России.

«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении ведомства.

По данным контроля, все четыре ракеты достигли цели и поразили объект. В Минобороны уточнили, что гражданская инфраструктура в городе не пострадала.

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), состоящие из зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1», попытались отбить удар, однако две ракеты С-300 были сбиты «Буками». В результате инцидента одна из ракет, предположительно, упала на жилой дом.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинского штурмовика Су-25 у острова Змеиный при безуспешной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести по нему удары. Уточняется, что разрушений и жертв среди личного состава гарнизона нет.