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В США обнаружили грузовик с телами десятков мигрантов

AP: в Техасе обнаружили грузовик с телами 46 мигрантов, еще 16 госпитализированы

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

В Сан-Антонио (США, штат Техас) внутри грузовика обнаружили тела 46 мигрантов, еще 16 человек госпитализированы, среди них — четверо детей. Об этом сообщает Associated Press.

Автофургон с десятками тел находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В понедельник, 27 июня, температура в Сан-Антонио достигала 39,4 градусов Цельсия. Национальность погибших официально не называлась, однако на место происшествия выехали представители консульства Мексики.

Отмечается, что происшествие может стать одним из самых крупных по числу жертв с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.

По данным на октябрь 2021 года, государственная граница США и Мексики переживает рекордный приток нелегальных мигрантов за последние 35 лет. Погранично-таможенная служба Соединенных Штатов задержала 1,7 миллиона нарушителей в 2021 отчетном году. Это стало причиной ожесточенной критики в адрес американского президента и других высокопоставленных политиков.

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Марина Совина
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