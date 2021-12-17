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Мигрантов начали вывозить из США в Мексику по отмененной ранее программе Трампа

Больше 150 мигрантов отправили в Мексику из США по отмененной программе Дональда Трампа

Фото: РИА Новости

Из США по отмененной ранее программе бывшего президента Дональда Трампа начали вывозить мигрантов. Больше 150 человек отправили в Мексику, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей международной организации по мигрантам.

В организации заявили, что 6 декабря работа по программе была возобновлена, и первые два человека прибыли в Мехико 8 декабря. С тех пор 161 уже человек выехал из Штатов.

Программу «Оставайтесь в Мексике», которая предполагала, что мигранты будут ожидать решений по их делам у себя на родине, ввел Трамп. Нынешний президент США Джо Байден отменил ее, но впоследствии администрация президента изменила политику и заявила о возобновлении программы.

Ранее сообщалось, что государственная граница США и Мексики переживает рекордный приток нелегальных мигрантов за последние 35 лет. Погранично-таможенная служба Соединенных Штатов задержала 1,7 миллиона нарушителей в 2021 отчетном году.

Марина Совина
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