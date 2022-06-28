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Госдеп США ввел визовые ограничения против 500 россиян

Госдеп США ввел визовые ограничения против 500 военных и чиновников из России

Фото: Al Drago / Getty Images

Государственный департамент США ввел визовые ограничения против 500 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Визовые ограничения Госдепа коснулись российских чиновников и военнослужащих.

28 июня стало известно, что Минфин и Госдеп США расширили санкционные списки по России. Ведомства внесли в них 50 физических лиц и более 110 организаций из РФ. По информации агентства, под рестрикции Вашингтона попал бывший министр обороны России Анатолий Сердюков с супругой и детьми, а также журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

Также санкции коснулись ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ГЛИЦ Минобороны РФ имени Чкалова.

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Николай Чигасов
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