США внесли в санкционные списки более 50 россиян и 110 организаций

Минфин и Госдеп США расширили санкционные списки по России. Ведомства внесли в них более 50 физических лиц и более 110 организаций из РФ. Соответствующий пресс-релиз опубликовали на сайте американского Минфина.

По информации агентства, под рестрикции Вашингтона попал бывший министр обороны России Анатолий Сердюков с супругой и детьми, а также журналистка и телеведущая Тина Канделаки. Также санкции коснулись ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ГЛИЦ Минобороны РФ имени Чкалова.

Ранее в Белом доме сообщали, что США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России».