США введут санкции против 500 россиян «за нарушение суверенитета Украины»

США введут визовые санкции против ЧВК и 500 россиян «за нарушение суверенитета Украины»

США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России». Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам представителей Вашингтона, решение о том, кто именно попадет под рестрикции, примут страны G7. Отмечается, что санкции коснутся тех, кто «несет ответственность за нарушения прав человека, включая военные преступления, незаконное осуществление власти на Украине и причастность к российской тактике по краже украинского зерна или иному нелегитимному извлечению прибыли из войны».

Наложением рестрикций займутся Министерство финансов и Госдепартамент США. Так, они введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний (ЧВК), действующих на Украине, а также российских воинских частей, которые предположительно были причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права. Кроме того, меры введут против чиновников, занимающих высокопоставленные должности в занятых российскими войсками городах.

Кроме того, в США повысят пошлины на более чем 570 групп российских товаров на сумму около 2,3 миллиарда долларов для России.