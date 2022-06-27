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США введут санкции против 500 россиян «за нарушение суверенитета Украины»

США введут визовые санкции против ЧВК и 500 россиян «за нарушение суверенитета Украины»

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России». Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам представителей Вашингтона, решение о том, кто именно попадет под рестрикции, примут страны G7. Отмечается, что санкции коснутся тех, кто «несет ответственность за нарушения прав человека, включая военные преступления, незаконное осуществление власти на Украине и причастность к российской тактике по краже украинского зерна или иному нелегитимному извлечению прибыли из войны».

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Наложением рестрикций займутся Министерство финансов и Госдепартамент США. Так, они введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний (ЧВК), действующих на Украине, а также российских воинских частей, которые предположительно были причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права. Кроме того, меры введут против чиновников, занимающих высокопоставленные должности в занятых российскими войсками городах.

Кроме того, в США повысят пошлины на более чем 570 групп российских товаров на сумму около 2,3 миллиарда долларов для России.

Мировая история санкций
Виктория Кондратьева
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