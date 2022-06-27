США введут повышенные тарифы на более чем 570 групп российских товаров для помощи Украине

США повысят пошлины на более чем 570 групп российских товаров на сумму около 2,3 миллиарда долларов для России. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Эти меры ограничат способность России получать экономическую выгоду от продаж на американский рынок и будут тщательно выверены таким образом, чтобы наложить издержки на Россию при минимизации затрат для американских потребителей», — сказано в публикации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден совместно с другими лидерами стран G7 будут добиваться полномочий использовать доходы, полученные от новых тарифов, для помощи Украине.

По данным Белого дома, за несколько месяцев боевых действий на Украине американский экспорт в Россию, включая критически важные технологии, необходимы для поддержания вооруженных сил, сократился примерно на 97 процентов. «Российский импорт товаров со всего мира может сократиться на 40 процентов. Заводы по всей России с трудом поддерживают производство. ВВП России, вероятно, снизится на двузначную величину, инфляция растет до более чем 20 процентов», — отметили в американской администрации.