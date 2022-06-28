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Рекордсмен по количеству тату и пирсинга показал старые фото без модификаций

Немецкий рекордсмен по числу тату и пирсинга Рольф Бухгольц показал фото без модификаций

Фото: Rolf Buchholz / Daily Star

Житель Германии Рольф Бухгольц, который является обладателем самого большого в мире числа модификаций тела, показал старые фото без тату и пирсинга. Его историей заинтересовались журналисты Daily Star.

Известно, что на теле 62-летнего программиста 516 модификаций: 90 процентов кожи покрыто татуировками, а количество пирсинга исчисляется сотнями. Благодаря кардинальной трансформации он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В настоящее время на лице немца десятки проколов. Металлические украшения сосредоточены вокруг рта, бровей, на носу, подбородке и в ушах. Кроме того, на его голове имеются подкожные импланты в форме рогов, из-за которых он прослыл в сети дьяволом.

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Снимками, сделанными до упомянутого увлечения, Бухгольц поделился с редакцией. «Многие люди считают меня демоном, но я не такой. Я изменил себя только потому, что мне это нравится», — признался он.

Собеседник издания также рассказал, что сталкивается с трудностями во время прохождения досмотра в аэропортах: металлоискатели реагируют на украшения, из-за чего его постоянно останавливает охрана. По этой причине ему однажды отказали во въезде в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в июне житель Ирландии Крис Далзелл, именуемый самым татуированным мужчиной страны, показал старые фотографии с чистой кожей и не узнал себя на снимках. За шесть лет на его теле появилось более 600 татуировок, которые заняли 95 процентов кожи. Причиной, из-за которой он решился на трансформацию, оказалась редкая наследственная болезнь его дочери.

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Полина Гераскина
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