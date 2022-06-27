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«Самый татуированный мужчина Ирландии» показал старые фото с чистой кожей

«Самый татуированный мужчина Ирландии» Крис Далзелл показал старые фото с чистой кожей

Фото: Chris Dalzell / Dailystar

Житель Ирландии Крис Далзелл, именуемый самым татуированным мужчиной страны, показал старые фото с чистой кожей и не узнал себя на снимках. Его историю опубликовали журналисты Daily Star.

Известно, что за шесть лет на теле мужчины появилось более 600 татуировок, которые занимают 95 процентов его кожи. Причиной, из-за которой он решился на трансформацию, оказалась редкая наследственная болезнь его дочери Джессики: ребенок страдает синдромом Элерса-Данлоса, при котором суставы становятся чрезмерно гибкими, а ткани — хрупкими. Далзелл отметил, что девочка всегда улыбается, глядя на него.

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Снимками, сделанными до увлечения тату, блогер поделился с изданием. «Я отдаю себе отчет в том, что это я. Но сейчас я чувствую себя более зрелым и уверенным в себе. Мне нравится, как я выгляжу сейчас. К тому же, я стал намного счастливее», — признался он.

Кроме того, ирландец рассказал, что из-за своего хобби лишился семьи: близкие родственники перестали с ним контактировать. Мать долго не разговаривала с ним, однако минувшим Рождеством все же согласилась встретиться. «Она сказала, что переживает, но все еще видит своего сына во мне», — добавил Далзелл.

Ранее в июне фотографиями с чистой кожей поделилась самая татуированная женщина Польши Адрианна Айзенбах. Блогерша призналась, что решилась на данную трансформацию после развода с мужем, с которым пробыла в браке 25 лет. На данный момент тело 52-летней модели покрыто рисунками на 96,5 процента.

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Полина Гераскина
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