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Стилистка назвала идеальный наряд на лето

Стилистка Эмили Доус назвала льняную одежду идеальным нарядом на лето

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Эмили Доус назвала идеальный наряд на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, свободная льняная одежда, а именно рубашки с длинными или короткими рукавами в сочетании с шортами или брюками, являются самой актуальной одеждой в текущем сезоне. Специалистка подчеркнула, что такие вещи будут выглядеть стильно и при этом останутся комфортными в жаркую погоду.

Журналистка порекомендовала дополнить вышеупомянутый образ сандалиями, жилетом и сумкой-корзиной. Отмечается, что наряд подходит как для летних прогулок по городу, так и для пляжного отдыха. «Я заметила, как много инфлюэнсеров в социальных сетях носят эти вещи без перерыва. Так поступаю и я тоже», — заключила Доус.

Ранее в июне основательница журнала Style и школы стиля Полли Рыжова перечислила россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. По словам стилистки, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Так, одним из самых актуальных цветов стал зефирный розовый, который является универсальной базой для женственных образов.

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Дарья Шляпужникова
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