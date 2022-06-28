Премьер Швеции оценила подписание меморандума в Мадриде

Премьер Швеции Андерссон заявила, что Стокгольм стал «на шаг ближе» к НАТО

Подписание меморандума, который открывает путь ко вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, положительно повлияет на безопасность страны, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет РИА Новости.

По ее словам, теперь Стокгольм стал «на шаг ближе» к Североатлантическому альянсу. «Мы на один шаг ближе к НАТО. Это хорошо для Швеции и безопасности шведского народа в этой неспокойной ситуации», — оценила она соглашение.

Ранее Турция заявила об устранении препятствий для членства Финляндии и Швеции в НАТО. Как уточнили власти Турции, Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

Турция, Швеция и Финляндия в Мадриде подписали меморандум в области безопасности.