Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Швеции оценила подписание меморандума в Мадриде

Премьер Швеции Андерссон заявила, что Стокгольм стал «на шаг ближе» к НАТО
Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон. Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Подписание меморандума, который открывает путь ко вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, положительно повлияет на безопасность страны, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет РИА Новости.

По ее словам, теперь Стокгольм стал «на шаг ближе» к Североатлантическому альянсу. «Мы на один шаг ближе к НАТО. Это хорошо для Швеции и безопасности шведского народа в этой неспокойной ситуации», — оценила она соглашение.

Ранее Турция заявила об устранении препятствий для членства Финляндии и Швеции в НАТО. Как уточнили власти Турции, Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

Турция, Швеция и Финляндия в Мадриде подписали меморандум в области безопасности.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО
В Совфеде назвали детским поступком высылку российских дипломатов из Болгарии
В Госдуме предрекли создание новых военных союзов из-за политики расширения НАТО
Воевавший на Украине британский наемник обжаловал смертный приговор
Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО
В России разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей
Российский дипломат раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН
Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
В Китае заявили о непредсказуемости развития украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.