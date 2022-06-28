Россиян начали обманывать через переадресацию СМС

ВТБ: Телефонные мошенники научились обманывать россиян через звонки «сотовых операторов»

Мошенники разработали новую схему обмана клиентов онлайн-банков, с помощью которых они получают доступ к СМС-сообщениям и могут вывести средства с банковских счетов. Сценарий предполагает звонок от одного из российских сотовых операторов, во время которого жертве сообщают о взломе личного кабинета абонента или телефона. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВТБ передает РИА Новости.

Чтобы не допустить утечки личных данных, звонящий предлагает абоненту набрать специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которые вводятся при звонке, а после этого набрать номер телефона. Делается это якобы для предотвращения распространения личных данных, но в действительности клиент сотового оператора самостоятельно устанавливает переадресацию СМС-сообщений и звонков на номер мошенника.

После этого жертве могут позвонить и сказать, что все нормально, чтобы выиграть время. А затем мошенники с помощью кодов из банковских сообщений получают доступ к личным кабинетам банков и выводят средства, подтверждая операции.

В ВТБ рекомендовали клиентам устанавливать определитель номера, чтобы отличать мошеннический звонок от настоящего, или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но главное — при малейшем подозрении следует прекращать звонок.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники в крупнейших отечественных телекоммуникационных компаниях сообщил, что весной 2022 года нежелательные звонки получали около 70 процентов пользователей. В мае число опасных звонков выросло на 32 процента в годовом выражении.

По данным Центробанка, в первом квартале 2022 года у клиентов российских банков с помощью различного вида уловок похитили 3,3 миллиарда рублей, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.