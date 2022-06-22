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Число телефонных мошенничеств в России увеличилось

«Ъ»: весной с телефонным мошенничеством столкнулись 70% пользователей в России

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Россияне вновь столкнулись с большим числом телефонных звонков от мошенников — весной 2022 года 70 процентов пользователей получили различные нежелательные звонки, включая спам. В мае количество опасных звонков выросло на 32 процента в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники из ведущих отечественных телекоммуникационных компаний.

Число телефонных звонков от мошенников после начала спецоперации на Украине снизилось, а с середины марта начало резко увеличиваться. В «Вымпелкоме» сообщили о негативной тенденции. «Если в марте мы фиксировали спад фрод-звонков [мошеннических], то в последние два месяца активность мошенников вернулась к прежнему уровню».

По данным Центробанка (ЦБ), за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков России 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году.

В середине июня ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Регулятор рассказал, что, обзванивая граждан, мошенники представляются сотрудниками банков и предлагают получить рубли за накопленные во время покупок бонусные баллы. Злоумышленники запрашивают данные и смс-код, полученный от банка. Это якобы нужно, что подтвердить операцию и оплатить комиссию за услугу. Таким образом, мошенникам удается украсть деньги со счета.

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Платон Щукин
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