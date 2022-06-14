ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

ЦБ предупредил россиян, что злоумышленники по телефону предлагают обменять кешбэк на рубли

Злоумышленники начали предлагать россиянам обменять банковский кешбэк на рубли. О новой схеме обмана граждан предупредил Центробанк в своем Telegram-канале.

Регулятор рассказал, что, обзванивая граждан, мошенники представляются сотрудниками банков и предлагают получить рубли за накопленные во время покупок бонусные баллы. Злоумышленники запрашивают данные и смс-код, полученный от банка. Это якобы нужно, что подтвердить операцию и оплатить комиссию за услугу. Таким образом, мошенникам удается украсть деньги со счета.

Банк России рекомендует россиянам прерывать разговор, если им звонят с подобным предложением. ЦБ уточняет, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону трехзначный код с оборотной стороны карты или код из смс. При появлении вопросов относительно кешбэка россиянам советуют позвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.

Ранее стало известно, что появилась новая схема мошенничества с Системой быстрых платежей (СБП). Злоумышленники создают поддельные сайты популярных интернет-магазинов, на которых размещают QR-коды для оплаты. Перешедшие по ним пользователи планируют оплатить покупку, однако в действительности переводят деньги мошенникам.