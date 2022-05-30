Россиян предупредили о мошенничестве с Системой быстрых платежей

IT-эксперт Гаджиев заявил, что мошенники стали действовать через Систему быстрых платежей

Руководитель группы по технической защите конфиденциальной информации компании Crosstech Solutions Group Раджабали Гаджиев предупредил россиян о новых видах банковских мошенничеств. Как сообщил «Ленте.ру» IT-эксперт, злоумышленники стали активно использовать в своих схемах Систему быстрых платежей (СБП), а также обманывать начинающих криптоинвесторов.

«В этом году злоумышленники активно действуют через СБП — вместе с увеличением количества платежей через систему растет и количество случаев мошенничества, связанных с ней», — заявил Гаджиев.

По словам специалиста, мошенники создают поддельные сайты популярных интернет-магазинов, на которых размещают QR-коды для оплаты. Перешедшие по ним пользователи планируют оплатить покупку, однако в действительности переводят деньги злоумышленникам. Гаджиев добавил, что мошенники используют и то обстоятельство, что не все банки тщательно проверяют компании при подключении к СБП. Эксперт предупредил, что в систему может попасть фейковая организация, хотя и уточнил, что в последнее время контроль со стороны банков усилился.

«Фишинговые рассылки и звонки из фальшивых служб безопасности банков все также не теряют своей актуальности. Злоумышленники продолжают использовать механизмы социальной инженерии, обманывая доверчивых пользователей», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Гаджиев рассказал о том, что в последнее время участились случаи мошенничества с криптовалютой. «Злоумышленники играют на чувстве неопределенности и паники — предлагают спасти средства, переводя их в криптовалюту. Они пользуются нестабильностью крипторынка и низкой осведомленностью начинающих инвесторов о блокчейне», — объяснил эксперт. Преступники создают мошеннические токены и обналичивают все вложенные в проект средства, оставляя инвесторов ни с чем.

Специалист посоветовал пользователям тщательно отслеживать свою активность в сети, а также критически относится к сервисам для оплаты услуг во избежание взаимодействия с мошенниками. «Не вносите данные банковских карт, если не доверяете онлайн-магазину, обратите внимание на его реквизиты», — рекомендовал эксперт.

Ранее сообщалось, что в магазине приложений App Store появилось мошенническое приложение «Сбербанк Онлайн». В пресс-службе Сбербанка напомнили, что официальный сервис недоступен для скачиваний новым пользователям, а фейковое приложение может быть вредоносным.